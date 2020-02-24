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Oto hırsızı 5 şüpheli cezaevine konuldu

Giriş Tarihi: 24.2.2020 ABONE OL
Oto hırsızı 5 şüpheli cezaevine konuldu
GAZİANTEP'TE yapılan operasyonda 4 oto hırsızlığı ve 2 oto plaka hırsızlığı yapan 5 şüpheli şahıs yakalandı. Şahısların, bazı hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte meydana gelen oto ve oto plaka hırsızlığı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda Şahinbey ilçesinde 3 oto hırsızlığı ve 2 oto plaka hırsızlığı, Şehitkamil ilçesinde ise 1 oto hırsızlığı olmak üzere toplamda 4 oto, 2 plaka hırsızlığı yapan 5 şüpheli şahıs yakalandı. Şahısların, oto ve oto plaka hırsızlığı yaptığı anlar ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Şahısların çaldıkları araçları parçalara ayırıp, parçalarını sattıkları da belirtildi. Yakalandıktan sonra adli mercilere sevk edilen şüpheli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Oto hırsızı 5 şüpheli cezaevine konuldu
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