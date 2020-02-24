Suriyeli gençlerin resim sergisi

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Öğretmenler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde tamamı Suriyeli İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından çizilen, Kahramanmaraş'ın kurtuluşunda önemli görevler üstlenen kahramanlara ait karakalem resim sergisi açıldı. Öğretmenler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde okuyan iki kız kardeş Zehra ve Betül Ahmet, Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi Güzel Sanatlar kursunda resim eğitimi aldı. Öğrencilerin çizdiği resimler önce Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi Fuaye salonunda sergilendi. Resim sergisinin açılışına İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Yılmaz, Onikişubat İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ömer Güner, Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ömer Faruk Günay ve Kahramanmaraş İmam Hatip liselerinin okul müdürleri katıldı. İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Yılmaz, "Bu resim sergisinin, özellikle de çizilen resimlerin Suriyeli muhacir öğrencilerimize ait olması oldukça anlamlı. Burada olduğu gibi diğer imam hatip liselerinde de başta Kurtuluş Savaşı olmak üzere Barış Pınar Harekatı'nda şehit düşen askerlerimiz için hatimler okundu, dualar edildi" dedi