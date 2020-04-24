Hizmet yapamıyorlar

AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, "Mersin Büyükşehir Belediyesi Millete hizmet etmemek için mazeretler üretmektedir" dedi. Cesim Ercik, "Mersin Büyükşehir Belediyesi "İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda belediyelerin ücretsiz ekmek dağıtımı yasaklanmıştır." beyanı gerçeği yansıtmamaktadır. Eğer Mersin Büyükşehir Belediyesinin iddia ettiği gibi ideolojik bir ayırım yapılsaydı, CHP'nin Mersindeki Mezitli ve Yenişehir Belediyeleri Vefa Sosyal Destek Gurupları ile koordineli bir şekilde vatandaşa ücretsiz ekmek dağıtımı gerçekleşmezdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Millete hizmet etmemek için mazeretler üretmektedir" diye konuştu.AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, "Söz konusu genelge gereği Mersin Valiliği İl Pandemi Koordinasyon Kurulu ve Mersin Valiliği Koordinasyonu ile ilçe kaymakamlarının başkanlığında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaşmak ve taleplerini karşılamak için Vefa Sosyal Destek Grupları oluşturulmuştur. Vefa Sosyal Destek Gruplarının amacı, koordineli ve gerçekten ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımıza zamanında ihtiyaçlarının ulaşmasını sağlamaktır" diye konuştu.Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin rutin olarak yaptığı sosyal yardımlarla ilgili herhangi bir işlem söz konusu olamadığını belirten Cesim Ercik "Mesela bu süreçte Büyükşehire ait aşevleri zaten hizmetine devam ettiğinden dolayı içişleri bakanlığının yayımlamış olduğu genelgede kapsam dışı bırakılmıştır. Bu süreçte de aşevleri yardım etmeye devam etmiştir" dedi."Büyükşehir Belediye Başkanının dile getirdiği Akdeniz Belediyesi yasak kapsamı dışında kalmıştır." söyleminin de gerçeği yansıtmadığını aktaran Ercik, "Akdeniz Belediyesi, Akdeniz Kaymakamlığının Başkanlığında Vefa Sosyal Destek Gurupları çatısı altında ekmek dağıtımını gerçekleştirmiştir" dedi.Anamur'dan Çamlıyayla'ya kadar Mersin'de Valilik Koordinasyonunda tüm ilçelerimizde kaymakamlıklar başkanlığında tüm vatandaşlara ücretsiz ekmek, 'Vefa Sosyal Destek Gruplar'ınca dağıtıldığını belirten Ercik, "Vefa Sosyal Destek Gruplarında hangi partiden olduğu gözetmeksizin tüm belediyeler yer almaktadır" dedi.Cesim Ercik "CHP ve CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi Millete hizmet etmesi gerekirken kalkıp buradan siyasi bir malzeme çıkarmaya çalışması, CHP'nin ve Belediyelerinin vatandaşa hizmetle hiçbir alakalarının olmadığının göstergesidir" şeklinde konuştu. Ercik, "Bizler bu zor günlerimizde vatandaşlarımıza nasıl daha iyi hizmet veririz diye çabalarken CHP ve Belediyeleri buradan nasıl bir siyasi malzeme çıkarırız derdindeler. Düsturu hizmet olmayan ana muhalefet partisi bu zor dönemde birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde olması gerekirken, türlü türlü yalanlar ve iftiralarla milletimize hizmet götürmemize sürekli engel olma çabasındalar. Soruyoruz? Bizler, Milletçe kenetlenip küresel salgınla mücadele ederken 'CHP bunu neden yapıyor" diye konuştu.Ercik, "Mersin'e hizmet yerine tartışma konusu açan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin'de yerel seçimlerin ardından 1 yıl geçmesinin ardından Mersin'li kentin ufkunu açacak projeler beklerken, Mersinlilere hüsran yaratıyor. İşçi kıyımı yapıyor. Seçim öncesi verdiği vaatlerin çoğuna başlayamayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, süt dağıtımı, çorba dağıtımı ile vasatın altında bir Belediyecilik sergiliyor" dedi.