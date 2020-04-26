Arıcılar polen hasadını sürdürüyor

arıcılar, binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle rağbet gören arı polenlerinin hasadına başladı. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve vücuda daha birçok faydasıyla bilinen arı polenine, koronavirüs salgını sonrası talep arttı. Mersin'in Erdemli ilçesinde Toros Dağları'nın eteğindeki arıcılar da hasadına başladıkları arı polenlerini, ülke ekonomisine kazandırıyor. Arıcılar, baharın gelmesiyle birlikte 2 günde bir hasadını yaptıkları arı polenlerinin, salgın nedeniyle yoğun talep gördüğünü dile getirdi. Geçen yıl Kanada'nın Montreal kentinde Dünya Arıcılık Örgütü ev sahipliğinde düzenlenen 46'ncı Dünya Arıcılık Kongresi'nde 'Dünyanın En İyi Balı' ödülünü alan üretici Celal Çay, bu yıl yağmurların iyi yağması nedeniyle bitki çeşitliliğinin arttığını, arıların da polen bulmakta zorlanmadığını söyledi. Baharın gelmesiyle polen hasadına başladıklarını belirten Çay, "Arılarımız polen getirmeye başladı. Hasattan oldukça memnunuz. 2 güne bir hasat yapıyoruz" dedi. Koronavirüsten dolayı insanlar, bağışıklık sistemini güçlendirip vücudunu korumak istediğini vurgulayan Çay, "Protein yönünden zengin olmasından dolayı sporcular ve çocuklar çok fazla tüketiyor. Çocukların büyümesine yardımcı oluyor. Bu sebeple polene olan talep arttı. Stoklarımızda taze polen bitmişti, neyse ki bahar geldi ve polen hasadına başladık. Eskiden arıcılar olarak poleni toplayıp toplamamak konusunda kararsızdık ama şu an elimizdeki tüm poleni Türkiye'nin her yerine göndereceğiz" diye konuştu.