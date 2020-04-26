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: Güvenilir besin tüketin

Giriş Tarihi: 26.4.2020 ABONE OL
Diyetisyen Budak Ulugün: Güvenilir besin tüketin
DR. SUAT Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Diyetisyeni Budak Ulugün, gıda alımı ve saklama koşulları sırasında yapılan yanlışların insan sağlığını tehdit ettiğini söyledi. Gıdaların satın alma aşamasından servisine kadar olan süreçte dikkat edilmesi gereken ayrıntılar hakkında bilgiler veren Ulugün, "Bu süreçte bizim için öncelikli olan güvenli besinleri tüketmektir" dedi. Gıda stokunun doğru bir davranış olmadığını vurgulayan Ulugün,"Bu süreçte kişilerin öncelikleri güvenli besinleri tüketmek olmalıdır. Güvenli besinin, besleyici değerini kaybetmemiş, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik açıdan temiz, bozulmamış olması gerekmektedir. Besin kirliliğine neden olan etmenlerin, besin güvenliğini tehdit ettiğini aynı zamanda sağlığı bozucu hale gelebildiğini unutmamalıyız" diye konuştu.
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Diyetisyen Budak Ulugün: Güvenilir besin tüketin
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