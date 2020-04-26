Şehitkamil’deki can dostlar unutulmuyor

Şehitkamil Belediyesi tarafından sokak hayvanlarının beslenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmanın kapsamı genişletiyor. Korona virüs salgınının yayılma gösterdiği ilk gün sokak hayvanlarının mağdur olmaması için çalışma başlatan Şehitkamil Belediyesi, ilçe genelindeki hayvan beslenme noktalarının sayısını 3 kat arttırdı. Doğa dostu proje ve çalışmalarla adından sıkça bahsettiren Şehitkamil Belediyesi, 2011 yılında uygulamasını başlattığı 'Bayat Ekmek Toplama' projesinin kapsamını genişletmeyi sürdürüyor. Proje kapsamında apartmanların önüne koyulan bayat ekmek toplama kutuları sayesinde çöpe atılacak bayat ekmekler toplanıyor. Özellikle yaz ve kış aylarının olumsuz hava şartlarında doğada yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının doyurulması için ilçenin farklı noktalarında belirlenen yiyecek ve içecek noktaları sayesinde sokak hayvanlarının karnı doyuyor.