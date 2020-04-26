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Ülke olarak ınşallah çıfte bayram kutlayacağız

Başkanı M. , “Ramazan’dan sonra ülke olarak ” dedi

Giriş Tarihi: 26.4.2020 ABONE OL
Ülke olarak ınşallah çıfte bayram kutlayacağız

Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, İslam Âlemi'nin Ramazan ayını tebrik etti. Gültak, "On bir ayın Sultanı Mübarek Ramazan ayının, dünya olarak içinden geçtiğimiz bu zor günlerden kurtuluş müjdecisi olmasını olmasını diliyorum. Ramazan'dan sonra ülke olarak inşallah çifte bayram kutlayacağız. Tabi bu anlamda salgına karşı aldığımız tedbirleri elden bırakmayalım ve kurallara uyalım. Tüm İslam Âlemi'nin Ramazan-ı Şerifi mübarek olsun" dedi.

'RAMAZAN BARIŞ AYIDIR'
Başkan Gültak, "İslam Âlemi için çok özel anlam taşıyan bir mübarek Ramazan ayına daha kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan ayı; barış, kardeşlik ve paylaşma ayıdır. Ramazan, sevgi ve birbirini affetme ayıdır. Herkese sağlık ve esenlikler diliyor; oruçlarınızı, sağlık ve sıhhat içinde tutmanızı Cenabı Allah'tan temenni ediyorum" dedi. "İbadetlerin ve duaların daha çok anlam kazandığı Ramazan günlerinin, başta Müslüman dünyası olmak üzere tüm insanlığa hayırlar, iyilikler ve güzellikler getirmesi en büyük dileğimiz" diyen Gültak, "Ramazan'dan sonra ülke olarak inşallah çifte bayram kutlayacağız. Tabi bu anlamda salgına karşı aldığımız tedbirleri elden bırakmayalım ve kurallara uyalım. Ramazan ayımız tüm halkımıza ve İslam Âlemi'ne mübarek olsun" diye konuştu.

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Ülke olarak ınşallah çıfte bayram kutlayacağız
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