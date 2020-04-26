Yeşıl camı ile cemaat arasına koronavirüs girdi

Adana'da baharın gelmesiyle etrafını sarmaşıklarla kaplanan, avlusundaki çeşit çeşit çiçeklerin açtığı "Yeşil cami" olarak bilinen Köprüköy Cami, koronavirüs nedeniyle bu sene Ramazan'da cemaatinden ayrı kaldı. Caminin karşısında oturan 77 yaşındaki İbrahim Arslan ise evinin damından her gün camiyi seyrederek özlem gideriyor. Yüreğir ilçesi Köprüköy Mahallesi'nde Bosnalı Salih Efendi tarafından 1930 yılında yaptırılan, 1965 yılında ise yıkılıp yeniden inşa edilen Köprüköy Cami, yıllar önce cami cemaati tarafından kurulan Köprüköy Camii Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından sarmaşık ve çiçeklerle donatıldı. Bünyesinde 'Sakal-ı Şerif' de bulunduran ve görsel güzelliği nedeniyle sosyal medya sayesinde yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline gelen Köprüköy Camii'nde baharın gelmesiyle birlikte çiçekler açtı, minaresini ve binayı yeniden sarmaşıklar kapladı. Ancak koronavirüs nedeniyle camilerde ibadet yasaklanınca bu ramazan cemaat caminin avlusunda açan begonya ve gül türlerinin yanı sıra lavanta, nar, nergis, defne, gelin duvağı gibi çok sayıda bitki türünden mahrum kaldı. Çok sevdiği ve gününün büyük bölümünü geçirdiği camiye gidemeyen İbrahim Aslan, evinin damında oturarak yeşile bürünen minareyi izliyor. Yaşlı adam, "Camimiz kapalı. Bu virüs yüzünden kapalı kalacak. Biz garip kaldığımız gibi camide garip kaldı. Bu hükümetimizin uygulamasıdır. Biz de o uygulamaya uyuyoruz. Uzaktan uzağa camiyi izliyoruz. Ne ışıkları yanıyor ne de içeri girebiliyoruz. Camide cemaat olarak namaz kılmayı özledik" diye konuştu.