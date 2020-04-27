Melih ABİ: Biraz gülelim istedim!

Bir süreden beri koronavirüs yüzünden gülmeyi de unuttuk. Kendi kendimize de böyle tekerlemeler yaptık. Şimdi gülme zamanı; * Uzun süre sonra bugün ilk defa çöp atmaya çıkacağım o kadar heyecanlıyım ki ne giyeceğimi bilemiyorum. * Berberler kapalı diye herkes kafayı 3 numaraya vurmuş, memleket Isparta komanda Tugayı gibi. * Fıkra gibi ülkeyiz testi pozitif çıktı diye tüm köyle sarılıp kucaklaşıp helalleşti, şimdi bütün köy karantinaya alındı. * Oturma odasına İzmir, mutfağa Ankara, yatak odasına da İstanbul ismini yazdım, şehir şehir dolaşıyorum ohhh. * Tarihte ilk defa dünyada tüm ülkelerdeki kadınlar kocalarının nerede olduklarını biliyor. * Kolonya şişesini çamaşır suyu ile, çamaşır suyu şişesini kolonya ile, kolonya şişesini sirke ile siliyorum, çıldırmama az kaldı. * 20 yaş altı sokağa çıkmasın, 65 yaş üstü evde kalsın.... Yok edilmesi planlanan hedef kitle biz miyiz ne. * Yüzyılın son kabadayısı korana adam, dünyada ne kadar bar pavyon kumarhane varsa tek başına kapattı saygılar korona. * Çin'den kaç gündür hiç ses çıkmıyor mahallenin delisi gibi ortalığı karıştırıp kenara çekildiler. * 2021'e girersek o bizi kutlasın, siz 2020'den nasılsa çıktınız diye. * Yeni gelen arkadaşlık isteklerini 14 gün karantinada bekleteceğim, içerideki arkadaşların sağlığını düşünmek zorundayım. * Korona virüsüne yakalanırsam bütün kavgalı olduklarımla öpüp barışacağım, hayatta küs kalmamak lazım. * Anneme virüs var biraz alışveriş yapalım diyorum, oda dur belki ölürüz masraf yapmayalım diyor. * Korkudan sadece sokağı değil, tartıya da çıkamıyorum. * Kadının biri kocasının telefonunu kurcalarken korana diye bir numara kaydedilmiş görür, numarayı arar ve kendi telefonu çalar. * Eskiden virüs telefona bilgisayara girmesin diye uğraşıyorduk, şimdi bize girmesin diye uğraşıyoruz. * Eskiden biri hapşırınca çok yaşa denirdi şimdi hapşırıldığında "git ileride hapşır vallahi 155'i ararım" deniyor. * Bütün ülke Ali Vefa gibi olduk, temas yok. * Ne eğlenceli bir gün, dur biraz da şu koltukta oturayım, sonra diğer odaya geçer duvarlara falan bakarım, olmadı bir de salon yaparım. * Hastaneye gittim o kadar kalabalıktı ki bir türlü bana sıra gelmedi ben de yüksek sesle doktor bey ben Çin'den yeni geldim çok hastayım dedim, ilk beni aldılar. * Az önce marketdeydim, muazzam kalabalık vardı, şöyle bir içeriye bakıp "Veli amca Allah kabul etsin ne zaman geldin umreden" dedim markette kimse kalmadı, * Bakıyorum da sokakta el ele gezen çift göremiyorum, hani ölümüne seviyordunuz? * Yaz geliyor fit olayım derken, karantinaya girdim fil gibi oldum. * Yarın hava güzel olacakmış, çocukları da alıp salona geçeyim diyorum. * Bu Çin'den gelen her şey şimdiye kadar çakmaydı, bi koronavirüsü orijinal çıktı iyi mi. * Ailecek balkona çıkıp kahve içtik, babam diyor ki geç oldu artık eve gidelim. * Beyler sakın ola evde eşinizle kavga etmeyin gidecek yerimiz kalmadı. * Allah'ım dünyayı gezmek istiyorum dediğim için çok özür dilerim, mahalleyi gezsem yeter. * Ulan korona bizi eve hapsettin kendin dünyayı geziyorsun, ayıp oluyor ama. * Şekerimizi kolonyamızı aldık, evde oturduk virüs bekliyoruz. (Alıntıdır)