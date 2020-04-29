Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Güney Haberleri Şehitkamil’de hijyen seferberliği

Şehitkamil’de hijyen seferberliği

Giriş Tarihi: 29.4.2020 ABONE OL
Şehitkamil’de hijyen seferberliği
KORONAVIRÜS salgının yayılmasını önlemek adına ilçede girilmedik mahalle, cadde, sokak bırakmayan Gaziantep Şehitkamil Belediyesi, hijyen seferberliğini aralıksız sürdürüyor. Şehitkamil Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında caddeler, sokaklar, kaldırımlar, dükkanlar, aile sağlığı merkezleri, çöp konteynerleri, otobüs durakları ve daha birçok nokta, insan sağlığına zararsız olan doğal ilaçlarla yıkanarak dezenfekte ediliyor. Ekiplerin kullandığı araçlar da insan sağlığı açısından risk oluşturmaması adına günlük dezenfekte ediliyor. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Belediye olarak ekip arkadaşlarımla birlikte mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarımızı gayretle sürdürüyoruz. Sahada fedakarca çalışan tüm ekip arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Halkımızın sağlığı, en önemsediğimiz konu. Salgının yayılmasını engellemek için gereken çalışmaları yoğun bir biçimde devam ettiriyoruz. Bugüne kadar belirtilen kurallara eksiksiz uyan tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Lütfen sosyal izolasyonumuzu sağlamaya devam edelim. Evde kalmamız, hayati önem taşımaktadır" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Şehitkamil’de hijyen seferberliği
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA