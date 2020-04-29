Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Güney Haberleri Yavru kedi duvar kırılarak kurtarıldı

duvar kırılarak kurtarıldı

Giriş Tarihi: 29.4.2020 ABONE OL
Yavru kedi duvar kırılarak kurtarıldı
OSMANİYE'DE bölme duvar arasına düşüp, mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Güvenlik görevlileri, koronavirüs salgını nedeniyle ziyarete kapalı olan Kent Müzesi'nde kontrollerde bulunurken, ikinci kattaki alçıpan bölme duvar arasından kedi sesi geldiğini duydu. Yapılan araştırmada, anne kedinin giriş katın üst kısmında yavruladığı ve 3 aylık olan yavrulardan birinin duvar arasındaki boşluktan iç kısma düştüğü belirlendi. Görevlilerin ihbarı üzerine müzeye itfaiye ekipleri geldi. Ekipler, duvarı kırarak yavru kediyi çıkardı. Yavru kedi, su verilip muayene edildikten sonra yeniden anne kedinin yanına bırakıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yavru kedi duvar kırılarak kurtarıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA