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Başkan Tahmazoğlu vatandaşlarla iletişimini koparmıyor

Giriş Tarihi: 1.5.2020 ABONE OL
Başkan Tahmazoğlu vatandaşlarla iletişimini koparmıyor
GAZİANTEP Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, geleneksel hale getirdiği ev ziyaretlerine Korona virüs tedbirlerinden dolayı gidemezken, vatandaşları cep telefonundan görüntülü şekilde arayarak sohbet etti. Dünya'yı ve Türkiye'yi etkisi altına alan Korona virüsüne karşı verilen mücadele devam ederken, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu sık sık düzenlediği ev ziyaretlerini bu defa cep telefonundan görüntülü arama yaparak vatandaşlarla sohbet etti. Mehmet Tahmazoğlu vatandaşlara her şartlarda destek olmaya çalıştıklarını belirterek, "Belediye olarak bu zorlu süreçte vatandaşlarımızın her zaman yanında olduk dezenfekte çalışmalarımız ve 65 yaş üstü vatandaşlarımıza yemek dağıtımımız aralıksız devam ediyor. Daha önce sık sık düzenlediğimiz ev ziyaretlerimizi virüs nedeniyle yapamıyoruz. Ancak onları ihmal etmeyerek telefonla görüşüp, hal hatır soruyor, sohbet ediyoruz. Halkımızın sağlığı için 7-24 esasına dayalı olarak çalışıyoruz" dedi.
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Başkan Tahmazoğlu vatandaşlarla iletişimini koparmıyor
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