Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Güney Haberleri Kitabının gelirini kız öğrencilere aktaracak

Kitabının gelirini kız öğrencilere aktaracak

Giriş Tarihi: 1.5.2020 ABONE OL
Kitabının gelirini kız öğrencilere aktaracak
TÜRK Hava Yolları'nın yer hizmetleri firması TGS'de İstasyon Başmüdürü Mevlüt Sönmezler'in 'çocukluk hayalim" dediği "Gezginle Yolculuk" adlı şiir kitabı büyük ilgi gördü. "Hayatımdaki ilk aşkım" dediği annesini kaybettikten sonra şiir kitabını çıkarmaya karar verdiğini anlatan Sönmezler, "Bir şiir kitabı çıkaracağım ve gelirini ihtiyaç sahibi kız öğrencilerin eğitim yolundaki yolculuklarına ayırmak istiyorum dedim ve Allah bana bunu nasip etti" diye konuştu. Şiirin kendisi için çocukluğundan bugüne kadar eskimeyen bir merak olduğunu vurgulayan Sönmezler, "Adana'da yerel radyolarda şiir programları yaptım. Kitap fikrim uzun zamandır vardı. Annemi kaybettikten sonra çıkarmaya karar verdim. Bu kitabın, şiirlerin oluşmasına katkı sunan bugüne kadar yollarımızın kesiştiği tüm arkadaşlara, dostlara, akrabalarıma çok teşekkür ediyorum. Şiir severler kitabıma şahsi instagram ve Facebook sayfam üzerinden mesaj atarak ulaşabilirler" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kitabının gelirini kız öğrencilere aktaracak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA