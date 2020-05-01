Kitabının gelirini kız öğrencilere aktaracak

TÜRK Hava Yolları'nın yer hizmetleri firması TGS'de İstasyon Başmüdürü Mevlüt Sönmezler'in 'çocukluk hayalim" dediği "Gezginle Yolculuk" adlı şiir kitabı büyük ilgi gördü. "Hayatımdaki ilk aşkım" dediği annesini kaybettikten sonra şiir kitabını çıkarmaya karar verdiğini anlatan Sönmezler, "Bir şiir kitabı çıkaracağım ve gelirini ihtiyaç sahibi kız öğrencilerin eğitim yolundaki yolculuklarına ayırmak istiyorum dedim ve Allah bana bunu nasip etti" diye konuştu. Şiirin kendisi için çocukluğundan bugüne kadar eskimeyen bir merak olduğunu vurgulayan Sönmezler, "Adana'da yerel radyolarda şiir programları yaptım. Kitap fikrim uzun zamandır vardı. Annemi kaybettikten sonra çıkarmaya karar verdim. Bu kitabın, şiirlerin oluşmasına katkı sunan bugüne kadar yollarımızın kesiştiği tüm arkadaşlara, dostlara, akrabalarıma çok teşekkür ediyorum. Şiir severler kitabıma şahsi instagram ve Facebook sayfam üzerinden mesaj atarak ulaşabilirler" dedi.