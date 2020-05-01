Sağlık çalışanları otel, yurt ve konukevinde kalıyor

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Yönetimi Kovid-19 salgınıyla mücadele eden sağlık kahramanları için özel barınma imkânları sağlıyor. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde Kovid- 19 servisinde hizmet veren doktor, hemşire ve diğer sağlık çalışanları karantina tedbirleri kapsamında görev sürelerinde ve 14 günlük karantina süresi boyunca Çukurova üniversitesi Yönetimi tarafından organize edilen konuk evi, otel ve yurtlarda kalıyor. Kovid-19 servisinde hizmet veren sağlık çalışanları Çukurova Üniversitesi 1 ve 3 nolu konukevi, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Çukurova Üniversitesi Balcalı yerleşkesine en yakın olan Kut'ul Amare Öğrenci Yurdu ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Evliya Çelebi Uygulama Oteli'nde konaklamalarını sürdürüyor. Koronavirüs salgınının başladığı il günden itibaren hizmet veren sağlık çalışanları için gerekli tüm alt yapı ve gereksinimleri karşılayarak, salgınla mücadeleye hazırlıklı olduklarını ifade eden Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar, 114 personelin karantina boyunca kalacak yer ve yemek ihtiyaçlarını karşıladıklarını ifade etti. Prof. Dr. Kibar, sağlık çalışanlarına bu zor zamanlarda özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.