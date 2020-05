GTO online toplandı

Ticaret Odasının (GTO) Mart ve Nisan ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı Hilmi Teymur başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, kentte salgına karşı alınan önlemler kapsamında odanın yaptığı faaliyetler hakkında üyeleri bilgilendirdi. GTO Meclis Başkanı Hilmi Teymur, oda tarihinde bir ilk olarak toplantıyı online gerçekleştirdiklerini, bu durumun teknolojik açıdan sevindirici olduğunu fakat bu şekilde gerçekleşmesine sebep olan Covid-19 sebebiyle de üzücü olduğunu belirterek, "Ülkeler kabuğuna çekilerek kendisini izole etti. Bu durum tüm ülkeleri özellikle ekonomik açıdan oldukça sıkıntıya soktu. Ülkemizde alınan önlemlerle diğer ülkelerde olduğu gibi çok can kaybı olmadan bir an önce atlatılmasını temenni ediyorum" dedi. 100 yıl önce vatan için mücadele ettiklerini, düşmanla savaştıklarını, bugün de görünmez bir düşmanla mücadele ettiklerini belirten GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, ülkemizin Covid-19 ile mücadelesinin örnek olduğunu ve sürecin başarıyla yönetildiğini vurguladı. Yıldırım, "Önce kurumsal tedbirler aldık ardından ülkemiz için, şehrimiz için neler yapabiliriz buna baktık. GETHAM tarafından üretilen 20 bin adet yüz siperliğini İl Sağlık Müdürlüğümüz aracılığıyla dağıttık" diye konuştu. Hem Ekonomik İstikrar Kalkanı, hem de genel mücadele kapsamındaki uygulamaları da dikkatle takip edip, eksikliklere, hatalara müdahale ettiklerini vurgulayan Yıldırım, "Tüm bunları üyelerimizin geri bildirimi ışığında yapıyoruz. Üyelerimizin ilettiği sorunlar için her kapıyı aşındırıyoruz. Çatı kuruluşumuz TOBB ile birlikte sorunlara çözüm üretiyoruz. Örnek verecek olursak, İş'e Devam Kredisi, Mersin Limanı ardiye ücretleri, mücbir sebep dışında tutulan sektörler, Eximbank KGF iş birliği, kıyasen fatura düzenleme, Nefes Kredisi… Örnek verdiğim tüm konulara ve yaşanan aksaklıklara doğrudan katkımız oldu, olumlu adımlar atılmasında emeğimiz oldu çok şükür" dedi.