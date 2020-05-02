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Karantina yurdunun en küçük sakını

’dan 20 Nisan’da gelen ve 14 günlük karantinaya alınan Cemil ve Canan Görüroğlu çiftinin 1 yaşındaki çocukları İnayet, karantina yurdunun moral kaynağı oldu

Giriş Tarihi: 2.5.2020 ABONE OL
Karantina yurdunun en küçük sakını

Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışından getirildikten sonra Mersin'de yurtta karantinaya alınan 686 Türk vatandaşının, gıda, sağlık ve bakım hizmetleri eksiksiz yerine getiriliyor. Yurtta annesi ve babasıyla birlikte kalan 1 yaşındaki İnayet Görüroğlu, sempatik tavırları ile herkesin sevgilisi oldu. Suudi Arabistan ile Almanya'dan getirilen 686 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında Mersin'de Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Mersin Kız Yurdu'nda 14 günlük karantinaya alındı. Tüm ihtiyaçları Valilik koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılayı tarafından karşılanan vatandaşlar, odalarda tek kişi kalıyor.

5 ÖĞÜN YEMEK
Misafirlere, hijyen seti, kişisel bakım ve temizlik malzemesi desteğinde de bulunuluyor. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de yurtta kalanların ateşlerini ölçüp, sağlık kontrollerini gerçekleştiriyor. Her gün temizlik ve dezenfekte işleminin de yapıldığı yurtta, Türk Kızılayı ekipleri vatandaşlara sahur ve iftar olmak üzere 5 öğün sıcak yemek hizmeti sunuyor.

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Karantina yurdunun en küçük sakını
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