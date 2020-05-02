Kovid-19 ile mücadeleye fırçasıyla destek verdi

Modern Sanat Müzesi için sanatçı Zhyrgalbai Maturaimov koronavirüs ile mücadeleye fırçası ile destek verdi. Dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılması ile birlikte sanatçılar salgını ve mücadeleyi tuvallere yansıtmayı sürdürüyor. Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre sanatçı Zhyrgalbai Maturaimov dünya üzerinde korku ve endişe ile takip edilen ve yüz binlerce cana mal olan koronavirüs salgını ile mücadeleye fırçası ile dikkat çekti. Açıklamada, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hergün ayrı bir sanatçı tarafından resmedilerek Kovid-19 ile mücadeleye destek vermek adına farklı bakış açılarıyla paylaşmaya devam edeceği bildirildi.