Sarımsak üreticinin yüzünü güldürdü

Araban ilçesinde, beyaz altın diye tabir edilen meşhur Araban sarımsağının 2020 yılı yeşil firik sarımsak hasadı bereketli başladı. Aşağı Yufkalı mevkindeki 200 dönümlük sarımsak ekili alanda başlayan hasat çiftçilerin yüzünü güldürdü. Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun meşhur Araban sarımsağının yeşil firik hasadının yapıldığı ilk gün ziyaret ettiği tarlada mevsimlik tarım işçileri ile birlikte yeşil firik sarımsak sökümü yaptı. Türkiye'nin en kaliteli sarımsağının Araban Ovası'nda yetiştiğini belirten Altun, "Ünü ülke sınırlarını aşan meşhur Araban sarımsağı, kalitesi, lezzeti, aroması, fiyatı ve dayanıklığı ile kolay pazar bulan son yıllarda rekoltesiyle de üreticisini memnun ediyor. Arabanlı sarımsaküreticilerinin beyaz altın olarak adlandırdığı sarımsak, uzun yıllar önce üretimine başlandığı Araban ilçesinde yıllardır üreticisinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. hasadına başlandı. Araban Ovası'nda başlayan yeşim sarımsak hasadında üreticilerimiz bir dönüm alanda yaklaşık 5 ton civarında hasat alıyor" dedi.