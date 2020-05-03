Akdeniz Belediyesi’nden ramazan kolisi desteği

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlar için gıda kolileri hazırlayıp dağıtmaya başladı. Ramazan ayı dolayısıyla, Karacailyas Mahalle Evindeki hazırlık ve çalışmaları yerinde denetleyen Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, "30 bin erzak kolisini ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırıp onlara destek olacağız" dedi. Vefa Sosyal Destek Grubu himayesinde, vatandaşlara ekmek ve ramazan pidesi dağıtmaya da devam edeceklerini belirten Gültak, "Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında maske, eldiven ve dezenfektan dağıtmaya, ayrıca cadde ve sokaklarımızı dezenfektanlı su ile yıkayıp arındırmaya devam ediyoruz" diye konuştu.Başkan Gültak, salgınla mücadele kapsamında işyerleri kapanan işletme sahipleri ile bu süreçte işini kaybeden insanlara hükümet tarafından sağlanan maddi desteğin sürdüğünü de dile getirerek, "Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. O'nun sayesinde mağdur olan esnafımıza ve işçimize maddi destekler geliyor" dedi. Akdeniz Belediyesi tarafından ramazan ayı dolayısıyla hazırlanıp ihtiyaç sahibi insanlara dağıtılan gıda kolilerinin içinde, siyah zeytin, tuz, makarna, nohut, şeker, mısır, pirinç, fasulye, bulgur, mercimek, un, salça, domates, reçel, yağ, hazır çorba, çay, sıvı sabun ve peçete gibi birçok gıda ve hijyen ürünü bulunuyor.