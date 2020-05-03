Amik Ovası’nda üretim tüm hızıyla devam ediyor

tarımsal üretim bütün hızıyla devam ediyor. Amik Ovası'nda kavun, pamuk ve mısır gibi ürünlerin ekimi yapılırken, Reyhanlı'da soğan ve kayısı, Yayladağı'nda ise çilek hasadı devam ediyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid - 19 salgınında Hatay'da tarımsal üretimler devam ediyor. Tarım işçileri sosyal mesafeyi koruyarak ürünlerin ekim ve hasadını gerçekleştiriyor. Hatay'ın en verimli topraklarından olan Amik Ovası'nda çiftçiler kavun, pamuk ve mısır gibi ürünlerin ekimini yaparken, ihracata yönelik olarak kayısı, soğan ve çileğin de hasadı devam ediyor. Hatay İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu Covid - 19 salgınının tarımsal üretimi etki- lemediğini, işçilerin korunabilmesi açısından hassasiyet gösterdiklerini belirterek, "birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan Covid- 19'un tarımsal üretimde çalışan vatandaşlarımızın korunması ülkemizdeki etkilerinin azaltılması tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması gıda, arz, üretim ve tedariğinin korunması açısından bu konuların hassasiyetle üzerinde durmaktayız. Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği gıda, arz güvenliğinin sağlanmasında önemli rol üstlenen çiftçilerimizin bitkisel üretimin gerekliliği olan ekim, dikim, gübreleme, sulama, ilaçlama ve hasat gibi konularda yaptıkları tüm faaliyetler kesintisiz olarak devam etmektedir" dedi.