Şimşek Adana’da toplandı

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FF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor kolları sıvadı. Koronavirüs salgını sonrası liglere verilen erteleme kararının ardından izine çıkarılan mavilacivertli takım Adana'da toplandı.
Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar, futbolcularına özel bir program hazırladı. Teknik patron Dumlupınar, "25 oyuncumuz şu anda Adana'da. Diğer kalanlar ise kısa zamanda bizlere katılacaklar. Yabancıların tamamı Adana'da zaten. Onlara izin vermemiştik"
dedi. Dumlupınar, "Lige kaldığı yerden devam edilecek. Bizim şansımız oyuncularımız fit durumda olması Zaten daha önce laktak testi yapmıştık. Yağ oranları çok iyi. Kilo almadılar. Kilo alabilecek oyuncularımız bile çok iyi durumda. Lige yüzde yüz başlayacağız diye düşünüyorum. İnşallah öyle olacak"
diye konuştu. Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar, "Liglere 12-14 Haziran'da başlayacak gibi hazırlanacağız. Yani bunu sezon başı hazırlık dönemi gibi düşünebiliriz. Buna geçiş dönemi olarak bakıyoruz. Gün olarak da oturuyor. Mental olarak iyi durumdayız. Sadece temelden başlıyoruz. Adaptasyonu sağladıktan sonra gerisi gelir inşallah"
dedi.