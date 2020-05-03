Yasağa uymayan tekel bayisine ceza

Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen alkol satılan bir tekel bayisinde polis tarafından yakalanan 2'si müşteri 6 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Alınan bilgiye göre, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi'nde devriye gezen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir tekel bayisi önündeki hareketlilikten şüphelenerek iş yerini takibe aldı. O sırada ekipler, kapı önünde bir kişinin gözcülük yaparak dışarıdan gelen müşterilere, kepenk altındaki gizli bölmeden alkol teslim ettiğini gördü. Polis, müşteri olarak gelen biri kadın 2 kişi ile gözcülük yapan Ahmet T'yi (21) yakaladı. Kepenk altından alkol teslim eden kişiler ise iş yeri içerisine gizlenerek kapıyı açmadı. Polisin yaptığı tüm uyarılara rağmen uzun süre kapının açılmaması sonrasında Cumhuriyet Savcısının talimatıyla, kepenk ve kapının çilingir yardımıyla açılmasına karar verildi. Ekipler çilingirin yaptığı çalışma sonrası kepenk altından içeriye girerek 3 kişiyi daha yakaladı.