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Devletin yardımı ilaç gibi geldi

’da koronavirüs salgını nedeniyle eşinin ve kendisinin ücretsiz izne çıkartıldığını belirten Filiz Kaplan, “Devletimizin verdiği biner liralık destek bize ilaç oldu” dedi

Giriş Tarihi: 4.5.2020 ABONE OL
Devletin yardımı ilaç gibi geldi
Adana'da PTT görevlisinin dağıttığı bin liralık yardımı alan Filiz Kaplan, eşinin ve kendisinin koronavirüsten dolayı ücretsiz izne çıkartıldığını belirterek, "Bu zor günde yardım ilaç gibi geldi" dedi. Yeni tip korona virüsten dolayı devlet ekonomik istikrar kalkınma paketi kapsamında dar gelirli ailelere bin lira nakit yardım başlattı.

EKİPLER GEZİYOR
Bu kapsamda Adana'da ilk etapta 78 milyon 493 bin lira, ikinci etapta ise 70 milyon 877 bin lira dağıtılmaya başlandı. Üçüncü etapta da yaklaşık 70 milyon dağıtılacağı öğrenildi. Devletin bu yardımları ise Adana'da 4 bin PTT görevlisi tarafından gece-gündüz, hafta sonu demeden dağıtılıyor. Mahalleleri sokak sokak gezen PTT görevlileri bin liralık yardımı dağıtarak vatandaşların yüzünü güldürüyor.

ÇOK DUYGULANDIM
Kaplan, PTT görevlisinin devletin bin lira nakit yardımını getirdiğini söylemesi üzerine genç kadın kapıyı açıp hiç beklemediğini ifade ederek, "Bu zor günlerde bu yardım ilaç gibi geldi. Hem eşim hem ben bu virüsten dolayı ücretsiz izne ayrılmak zorunda kaldık. Allah devletimizden razı olsun" diyerek duygulandı.

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Devletin yardımı ilaç gibi geldi
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