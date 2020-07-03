Vakit tamam geliyoruz

üper Lig'de en son 1994-1995 sezonunda mücadele eden'in 31. haftasında deplasmanda'u 2-1 mağlup ederek puanını 54'e çıkartı.. Erzurum'dan gelen galibiyet haberi 26 yıllıdırözlemi çeken'yı adeta salladı.KALAN maçlara odaklanacaklarına dikkati çeken Dumlupınar, "Bugün sevineceğiz ama yarından itibaren Altay maçına odaklanacağız. Bu maçı sadece bir takım olarak kazanmadık, Adana şehri olarak da kazandık. Bizler sahada mücadele ettik ancak onların duaları bizimleydi. Adana şehri Süper Lig'i hak ediyor" şeklinde konuştu.sokaklarında şampiyonluk fragmanı izleten Adana Demirsporlulara iş, siyaset, sanat ve spor camiasından üst üste tebrikler geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Son üç kaldı. Geliyoruz vakit tamam" mesajı ile memleketinin takımını kutlarken; AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu da, "Tebrikler Adana Demirspor" mesajını attı.ADANA Demirspor Teknik Sorumlusu Cüneyt Dumlupınar, kazandıkları için mutlu olduklarını anlatarak, "Böyle zorlu bir mücadeleyi kazanmış olarak Adana'ya döndüğümüz için mutluyuz. İyi bir oyunla, hak edilmiş bir galibiyet aldık. Biz olaya maç maç bakıyoruz. Erzurum'da de final maçlarımızdan birini oynadık ve kazandık. Çok önemli bir üç puanı aldık" şeklinde konuştu.