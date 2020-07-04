13 yıl sonra veda etti

TFF 1. Lig'de sezonun bitmesine 3 hafta kala küme düşmesi kesinleşen Adanaspor, 13 yıl sonra TFF 2. Lig'de mücadele edecek.Bu sezon istediği başarıyı yakalayamayan Akdeniz ekibi, 31 maçta 3 galibiyet ve 12 beraberlikle 21 puan toplayabildi. Eskişehirspor'un ardından küme düşmesi kesinleşen ikinci ekip olanSezona teknik direktör Levent Eriş yönetiminde başlayan Adanaspor, istenilen sonuçların alınamaması üzerine 57 yaşındaki çalıştırıcı ile yollarını ayırdı. Turuncu-beyazlılarda Eriş'in ardından takımın başına getirilen Engin İpekoğlu'nun dönemi de kısa sürdü. İpekoğlu'nun istifasının ardından Akdeniz ekibinde teknik direktörlüğe camiadaolarak adlandırılan Eyüp Arın getirildi. Takımın başına 19. kez getirilen Eyüp Arın'ın 5 haftalık görev süresi de başarısız sonuçlarla noktalandı.Demirbakan da takımın başarısız sonuçlarını engelleyemedi. Bu sezon takımda görev yapan