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13 yıl sonra veda etti

ve 1. Lig’de yıllarca mücadele eden , gelecek sezon bir alt ligde yer alacak. Bu sezon 4 teknik direktörün çalıştırdığı Toros Kaplanı, en başarısız sezonlarından birini geçirdi

Giriş Tarihi: 4.7.2020 ABONE OL
13 yıl sonra veda etti
TFF 1. Lig'de sezonun bitmesine 3 hafta kala küme düşmesi kesinleşen Adanaspor, 13 yıl sonra TFF 2. Lig'de mücadele edecek. 2017-2018 sezonundan bu yana TFF 1. Lig'de koşturan turuncu-beyazlıların, bitime 3 hafta kala küme düşmesi kesinleşti. Bu sezon istediği başarıyı yakalayamayan Akdeniz ekibi, 31 maçta 3 galibiyet ve 12 beraberlikle 21 puan toplayabildi. Eskişehirspor'un ardından küme düşmesi kesinleşen ikinci ekip olan Adanaspor, TFF 1. Lig'e Fatih Karagümrük maçıyla veda edecek.

1 SEZONDA 4 HOCA ESKİTTİ
Sezona teknik direktör Levent Eriş yönetiminde başlayan Adanaspor, istenilen sonuçların alınamaması üzerine 57 yaşındaki çalıştırıcı ile yollarını ayırdı. Turuncu-beyazlılarda Eriş'in ardından takımın başına getirilen Engin İpekoğlu'nun dönemi de kısa sürdü. İpekoğlu'nun istifasının ardından Akdeniz ekibinde teknik direktörlüğe camiada "nöbetçi hoca" olarak adlandırılan Eyüp Arın getirildi. Takımın başına 19. kez getirilen Eyüp Arın'ın 5 haftalık görev süresi de başarısız sonuçlarla noktalandı. Arın'ın istifa etmesiyle takımın başına Coşkun Demirbakan getirildi. Demirbakan da takımın başarısız sonuçlarını engelleyemedi. Bu sezon takımda görev yapan 4 teknik adam da başarısız sonuçların önüne geçemedi.

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13 yıl sonra veda etti
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