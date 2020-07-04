Adana daha huzurlu bir kent olacak

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü'nden Adana Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Doğan İnci'yi Sabah Gazetesi Bölge Temsilcisi Ersin Ramoğlu, Adana Haber Müdürü Melih Torunlar, K. Maraş Sorumlusu Sırrıberk Arslan, polis muhabirleri Murat Karaman ve Ziya Ramoğlu ziyaret etti. Ramoğlu, Doğan İnci'ye yeni görevinde başarılar diledi. Adana'nın her yönüyle yoğun bir kent olduğunu belirten Emniyet Müdürü Doğan İnci, "Bizden önceki emniyet müdürlerimiz Adana'yı huzur şehri yapmışlar. Biz de buraya çalışmaya geldik. Daha da huzurlu bir kent yapmak için gece gündüz çalışacağız. Biz devletin polisiyiz. Çünkü milletimizin bizden beklentisi var. Amacımız milletimize hizmet etmek" dedi.