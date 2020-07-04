Başarılı öğrencilere yaz kampı ödülü

MERSİN'DE, Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, geçen yaz olduğu gibi bu yaz mevsiminde de dezavantajlı durumdaki başarılı öğrencileri Silifke Kapızlı'da gerçekleşecek ücretsiz yaz kampıyla ödüllendirdi. Akdeniz'in farklı mahallelerinde yaşayan 30 kız öğrenci, Silifke'de bulunan Kapızlı Yaz Kampı'na uğurlandı. Akdeniz Belediye binası önündeki uğurlama törenine Başkan Mustafa Gültak da katılarak, gençlerin sevincine, heyecan ve mutluluğuna ortak oldu. Akdeniz'in başarılı çocuklarını, geçen sene de Silifke kampına yolladıklarını belirten Başkan Gültak, bu etkinliğin düzenlenmesinde destek sağlayan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet M. Kasapoğlu'na teşekkür etti. Gültak, "Amacımız, Akdeniz'de yaşayan, sosyal ve ekonomik sıkıntı çeken ailelerimizin çocuklarını bir araya getirip eğlenmelerini ve dinlenmelerini sağlamak ve bir kardeşlik ortamı yaratmaktır. Bu gençlerimizin kimisi ders çalıştı, kimisi sınava girdi, kimisi tatile gidemedi. Kimisi sokağa bile çıkamadı. İlk ekibimizi kampa gönderdik. Hepsine iyi eğlenceler diliyorum" dedi.