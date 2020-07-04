Birbirimizin gülüşünü biraz daha özleyelim

MERSİN İl Sağlık Müdürlüğü, bütün dünyayı etkisi altına alan kovid- 19 salgınında alınması gereken tedbirlere ilişkin vatandaşları afişlerle uyarılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapmış olduğu uyarılar afiş haline getirilerek kentin çeşitli noktalarına asıldı. Tehlikenin henüz geçmediğine dikkat çekerek rehavete kapılmanın vahim sonuçlar doğuracağını belirten İl Sağlık Müdürü Dr. Sinan Bahçacı, ilk vakanın görüldüğü tarihten bu yana alınan tedbirlerle salgının yavaşladığını fakat henüz tam olarak kontrol altına alınamadığını belirtti. Bahçacı, "Biz sağlık çalışanları olarak tüm gücümüzle mücadeleye devam ediyoruz. Fakat bu sadece sağlık çalışanlarının gayreti ile olacak bir iş değil. Salgınla toplum olarak hep birlikte mücadele edersek başarıyı yakalarız. Sayın Bakanımızın da dediği gibi yeni normalimiz, 'Maske + Mesafe = Kontrollü Sosyal Hayat'. Buna ilaveten kişisel hijyene dikkat ettiğimiz takdirde başarıyı yakalayabilir bu salgının önüne geçebiliriz" dedi.