Down sendromlu maymun koruma altında

Türkiye'ye yasa dışı yollarla sokulmaya çalışılan aslan, makak maymunu, piton, su ejderi ve yaban keçisi, İstanbul'da operasyonla yakalandı. Muayenesi yapılan makak maymununda ise down sendromu tespit edildi. Dünyanın dördüncü, Avrupa'nın üçüncü en büyük hayvanat bahçesi olma unvanını elinde bulunduran Gaziantep Hayvanat Bahçesi, yasa dışı yollarla ülkeye getirilen 1 erkek aslan, 4 makak maymunu, 7 piton yılanı, 7 su ejderi, 7 yaban keçisi ve birçok papağanın yeni yuvası oldu. Hayvanların yapılan sağlık kontrollerinde makak maymunlarının birinde down sendromu tespit edilirken, maymunlarla özel olarak ilgilenen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin onları eliyle besledi. Nisan ayında İstanbul'da İranlı model Qazal Yadegari'nin lüks dairesinde 1 erkek aslan ve 1 piton yılanı ele geçirilmişti. Yine İstanbul'da bir otomobil galerisinde, 4 makak maymunu ile 6 piton yılanı, 7 su ejderi, 7 yaban keçisi ve birçok papağanı Tarım ve Ormancılık Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 1'nci Bölge Şube Müdürlüğü yetkililerince el konuldu. Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne getirilen hayvanlar sağlık kontrolünden geçirildi. Kontrolleri sonrası özel bakıma alınan hayvanlardan 1 makak maymununda down sendromu tespit edildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, hayvanat bahçesinin çok özel bir mekan olduğunu belirterek, "Türkiye'de, sınırlarda yasal olmayan yollarda içeri sokulmaya çalışılan nerede ne hayvan yakalanırsa buraya gönderiyorlar. Çünkü burada çok iyi bakıldığına eminler" dedi.