TFF 1. Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor galibiyetinin ardından 2. sıraya yükselen Adana Demirspor'u tebrik eden Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Yüreğir'i Adana Demirspor destek pankartları ile donattırdı. Kendi illeri ile pankartları asan Kocaispir'e sporseverler kornalar ile destek oldu. Şampiyonluğun artık çok yakın olduğunu belirten Başkan Kocaispir, "Buradan geri dönüş yok. Adana, Süper Lig'i hak ediyor. Şehrimize bu heyecanı yaşatan Adana Demirspor'umuzu kutluyorum" dedi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilen ligin yeniden başlamasının ardından yaptığı 3 maçı da kazanan Adana Demirspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında aldığı galibiyetle puanını 54'e yükseltti. 57 Puanlı lider Hatayspor'un ardından ikinci sıraya yükselen Adana Demirspor, 25 yılın ardından Süper Lig'e yükselme şansını artırarak Adanalılara büyük sevinç yaşattı. Ligde normal sezonun tamamlanmasına 3 hafta kala Süper Lig'e doğrudan yükselecek ilk 2 takım potasına girmeyi başaran Adana Demirspor'u kutlayan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir Yüreğir'i üzerinde "Geliyoruz şimdi onlar düşünsün" yazan Adana Demirspor destek pankartları ile donattırdı.