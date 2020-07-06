2 bin kasaba hijyen eğitimi

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi şehirdeki 2 bin kasap çalışanına korona virüse karşı hijyen eğitim verecek. Eğitimi alan kasaplar, vatandaşların yaklaşan Kurban Bayramı'nda güvenli ve sağlıklı bir şekilde kurbanlarını kesmesinde görev alacak. Büyükşehir Belediyesi, Ticaret Borsası, Kasaplar ve Celepçiler Odası ile Kantinciler Odası arasında "Fıstık Gibi" projesi kapsamında hijyen eğitimi için protokol imzalandı. Protokol ile şehirdeki 2 bin kasap çalışanına ve 700 okul kantini işletmesine eğitim verilecek. Başkan Şahin, imzalanan protokolün Türkiye'de bir ilk niteliğini taşıdığını belirterek, Kurban Bayramı öncesi kasaplara verilecek eğitimin öneminin yüksek olduğunu söyledi. Gastronomi şehrine yakışır bir şekilde hareket etmeye çalıştıklarını belirten Şahin, "Pandemi kurulunda çıkan kararlar önümüzde. Merkezi yönetim tarafından yayınlanan genelgelerimiz var. Kurban Bayramına doğru gidiyoruz. Salgın döneminde bayramımıza eğitimlerimizle katkı sağlamak amacındayız. Hijyen eğitimlerine kasaplar ile kantinleri de dahil ediyoruz. Gastronomi şehriyiz. Bu yüzden şehrimize yakışır şekilde davranmalıyız" dedi. Şehirdeki tüm kasapların mutlaka eğitime katılmasını isteyen Şahin, "Eğitim şart, her konuda kendimizi yetiştirmemiz gerekiyor. Kurban bayramının hassasiyetini hep birlikte yöneteceğiz. Okullar açılmadan önce de çocuklarımızın sağlıklı ortamlarda eğitim almasıyla ilgili yapılması gereken ve yapılmaması gerekenler var. Bu eğitim seferberliğimizi kantincilerimizle birlikte devam edeceğiz. Program dahilinde 700 kantinciye de eğitim verilecek" diye konuştu.