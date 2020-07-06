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: Hayat devam ediyor

teknik direktörü, maçı iyi oynayan taraf olmalarına rağmen kaybettiklerini ifade etti

Giriş Tarihi: 6.7.2020 ABONE OL
Coşkun Demirbakan: Hayat devam ediyor
TFF 1. Lig'in 32. hafta maçında Menemenspor'a deplasmanda 4-2 mağlup olan Adanaspor'u ligde son haftalarını yaşıyor. Maçı iyi oynayan taraf olmalarına rağmen kaybettiklerini ifade eden teknik direktörü Coşkun Demirbakan, "Bundan önceki maçlarda da maçın skorunun oyunla alakası yoktu. Bugün aynı şeyi yaşadık. 10 kişi kalmışken üçüncü golü aradık. Rahat kazanabileceğimiz maçtı. Canberk, arkadaşlarını yalnız bıraktı. Bu sıcakta futbolcularımın hepsi görevini yaptı, iyi maç oldu. Trajikomik gollerle yenildik. Pozisyonlara biz girdik, rakibimiz daha az pozisyon buldu ama bunları skora yansıttı. Üzgünüz, hayat devam ediyor" şeklinde konuştu
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Coşkun Demirbakan: Hayat devam ediyor
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