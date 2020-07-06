Coşkun Demirbakan: Hayat devam ediyor

TFF 1. Lig'in 32. hafta maçında Menemenspor'a deplasmanda 4-2 mağlup olan Adanaspor'u ligde son haftalarını yaşıyor. Maçı iyi oynayan taraf olmalarına rağmen kaybettiklerini ifade eden teknik direktörü Coşkun Demirbakan,şeklinde konuştu