Coşkun Demirbakan: Hayat devam ediyor

TFF 1. Lig'in 32. hafta maçında Menemenspor'a deplasmanda 4-2 mağlup olan Adanaspor'u ligde son haftalarını yaşıyor. Maçı iyi oynayan taraf olmalarına rağmen kaybettiklerini ifade eden teknik direktörü Coşkun Demirbakan, "Bundan önceki maçlarda da maçın skorunun oyunla alakası yoktu. Bugün aynı şeyi yaşadık. 10 kişi kalmışken üçüncü golü aradık. Rahat kazanabileceğimiz maçtı. Canberk, arkadaşlarını yalnız bıraktı. Bu sıcakta futbolcularımın hepsi görevini yaptı, iyi maç oldu. Trajikomik gollerle yenildik. Pozisyonlara biz girdik, rakibimiz daha az pozisyon buldu ama bunları skora yansıttı. Üzgünüz, hayat devam ediyor"
şeklinde konuştu