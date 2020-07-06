Erdemli OSB için geri sayım başladı

ERSİN'DE Erdemli ekonomisine can katacak, Erdemli Organize Sanayi Bölgesi için geri sayım başladı. Erdemli Belediyesi'nde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri ile toplantı yapıldı. Erdemli Karma Organize Sanayi Bölgesi yer seçim toplantısı; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı heyeti, Mersin Valiliği temsilcileri, Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ve bölgede bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının katılımı ile gerçekleştirildi. Fikir alışverişinde bulunulan toplantıdan sonra alınan kararlar doğrultusunda değerlendirmede bulunan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Yapılacak olan yatırımların Erdemli'ye hayırlı olmasını diliyorum. Erdemli Organize Sanayi Bölgesi istihdam ve kalkınma için çok önemli. Erdemli'nin sanayi, turizm, alanında kalkınması için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz" diye konuştu.