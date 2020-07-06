Milliler göz dolduruyor

Geçtiğimiz hafta Mersin
'in de içinde bulunduğu 9 ilde başlayan atletizm milli takım kampı devam ediyor. Mersin
'de 6 sporcu kampa girerken, sporcular antrenmanlarını Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi
'nde yapıyor. 29 Temmuz
'a kadar çalışmalarını sürdürecek olan atletlerin hedefi, pandemi nedeniyle önümüzdeki yıla ertelenen Tokyo Olimpiyatları. Atletizm İl Temsilcisi Halil Oğuz
, Türkiye'de koronavirüs salgını çıktıktan sonra antrenmanlara mecbur ara verdiklerini söyledi. Uzun bir ara pistlerden uzak kaldıklarını kaydeden Oğuz, "Olimpik kadrodaki sporcularımız ara ara özel izinlerle antrenmanlarını yapmaya çalıştı. Daha sonra normalleşme süreci başlamasıyla birlikte artık 2021 Olimpiyatlarına hazırlık amacıyla ülkemizde Mersin'in de aralarında bulunduğu 9 ilimizde 95 sporcuyla Milli Takım kampı başladı"
dedi.
Oğuz, "Mersin'de kampımız 29 Temmuz'a kadar sürecek. Burada Mersinli sporcularımız Sinan Ören 400 metre engellide, Tuğçe Şahutoğlu çekiç atmada, Miktat Sevler 110 metre engellide, Tutku Yılmaz ile Ersu Şaşma sırıkla atlamada, Emin Öncel de cirit atmada antrenmanlarını sürdürüyor.
Devlete yük olmasın diye sadece 2 antrenörümüz kampa girdi. Günde çift idman yapıyoruz" diye konuştu