Milliler göz dolduruyor

Geçtiğimiz hafta'in de içinde bulunduğu 9 ilde başlayan atletizm milli takım kampı devam ediyor.'de 6 sporcu kampa girerken, sporcular antrenmanlarını'nde yapıyor.'a kadar çalışmalarını sürdürecek olan atletlerin hedefi, pandemi nedeniyle önümüzdeki yıla ertelenen Tokyo Olimpiyatları., Türkiye'de koronavirüs salgını çıktıktan sonra antrenmanlara mecbur ara verdiklerini söyledi. Uzun bir ara pistlerden uzak kaldıklarını kaydeden Oğuz,dedi.Oğuz, "Mersin'de kampımız 29 Temmuz'a kadar sürecek. Burada Mersinli sporcularımızDevlete yük olmasın diye sadece 2 antrenörümüz kampa girdi. Günde çift idman yapıyoruz" diye konuştu