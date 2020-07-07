Bu değirmende 3 asırdır un öğütülüyor

ADANA'NIN Feke ilçesine bağlı Süphandere Mahallesinde yaklaşık 3 asrı aşkındır un öğütülen su değirmeni yıllara meydan okuyor. Feke'nin Süphandere Mahallesinde bulunan buğdayını değirmende un haline getirmek isteyen çiftçiye ve tarih turizmine de kapılarını açan 300 yıllık su değirmeni, görenleri kendine hayran bırakıyor. Ata yadigarı değirmeni kuşaktan kuşağı işleten Ramazan Şengül, "27 yıl oldu bu değirmeni çalıştırıyorum. Bu değirmenin temeli Ermenilerden kalma dedeme amcalarıma şimdide bize geçti. Yaklaşık 300 yıldır daha da fazla olabilir. Bu bölgede çalışır birkaç tane daha var ama tam çalışmıyor. Eski usul değirmenle yapılan un daha kepekli lezzetli oluyor. Her yerden geliyorlar" dedi.