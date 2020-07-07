Erdemli’de acil durum tatbikatı

MERSİN'DEErdemli Belediyesi, yapılan tatbikatlar ve eğitim seminerleri ile güvenli çalışma alanları oluşturuyor. Erdemli Belediyesi; Erdemli Personel A.Ş. Kumkuyu Limonlu İmar A.Ş. ve Irmak Firması ile ortaklaşa, Belediye İş Sağlığı ve Güvenliği birimi koordinasyonluğunda, çalışan personellere yangınarama kurtarma ve ilkyardım konularında tatbikatlı eğitim gerçekleştirdi. Çalışanlara yönelik yapılan anons, düdük, telefon aramaları ile belediye garajında bulunan acil durum toplanma alanında canlandırılan eğitimde, yaralılara ilkyardım ekipleri müdahale etti. Tahliye sırasında binadan çıkamayan personellere, arama kurtarma ekibi müdahale ederek yönlendirme, teorik ve pratik bilgiler ile gösterildi.