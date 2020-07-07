Gaziantep’te kurban seferberliği

GAZİANTEP'TE "Kurban Bereketi Yıl Boyu Sürsün" sloganıyla Valilik koordinasyonunda kurban bağışı kampanyası başlatıldı. Vali Davut Gül, birden fazla kurban kesen kişilerin bağışlayacakları kurbanların Kızılay tarafından kavurma haline getirilip yıl içinde ihtiyaç sahibi fakir ailelere ulaştırılacağını açıkladı. Şahinbey Belediyesi Akkent Kongre ve Kültür Merkezi'nde başlatılan kampanyanın imza törenine Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ilçe kaymakamları, Kızılay temsilcileri ile oda ve borsa başkanları katıldı. Gaziantep Valiliği koordinasyonunda başlatılan kampanya hakkında bilgiler veren Vali Davut Gül, "Kurban kesenlerin, ilave kurban kestiklerinde bunu vekalet yoluyla kesiyorlar. Bunu Kızılay'ın da yardımıyla biz organize etmek istedik. Kızılay İslami usullere kesilen etleri kavurma haline getirip bize teslim edecek. Biz de bunları kaymakamlıklarımız aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız" dedi. "Bu yıl salgın hastalık nedeniyle özellikle vekalet yoluyla küçükbaş hayvan kesilmesini öneriyoruz" diyen Vali Gül, "Kampanya Gaziantep'in kampanyası. İçinde Büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz, oda ve borsalarımız var. Geçen yıl da düzenlediğimizde herkes maddi-manevi destek vermişti. Bu yıl da aynı ilginin olacağını ve Gaziantep'in birlikte iş yapma kültürünü bir kez daha görürüz" diye konuştu. Yapılan konuşmaların ardından Vali Gül ve katılımcılar kampanyanın protokolünü imzaladı.