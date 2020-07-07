Hurdalardan kendi off-road aracını yaptı

KAHRAMANMARAŞ'IN Elbistan ilçesinde oto elektronik ustası, internette araştırma yapıp hurda araçların parçalarını kullanarak kendi offroad aracını yaptı. Elbistan Sanayi Sitesi'nde oto elektronik ustası olan Sait Karpınar, off-road tutkusu dolayısıyla gittiği yarışmalarda, araçların pahalı arızalara yol açtığını fark edince daha az hasar alabilecek bir araca sahip olmak için kendi aracını yapmaya karar verdi. İnternette araştırma yapan Karpınar, kafasında tasarladığı aracı yapmak için 1 yıl önce kolları sıvadı. Yakın çevresiyle de istişare yapan Karpınar, uzun soluklu çalışmanın ardından hurda araç malzemeleri kullanarak tamamladığı off-road aracıyla test sürüşüne başladı. Karpınar, offroad yarışlarının kendisinde farklı bir yerinin olduğunu söyledi. Arkadaşlarıyla off-road yarışlarına gittiği sırada, normal araçların devrildiğini, çok büyük masraflar çıkarabildiğini gördüğünü belirten Karpınar, bunun üzerine kendi aracını yapma kararı aldığını kaydetti. Karpınar, Avrupa'da bazı araçlardan da ilham alarak aracını önce tasarladığını, daha sonra ise yapmaya başladığını dile getirdi. Karpınar, Yapacağım aracın istediğim hareketleri yapabilmesi için detaylı bir araştırma sonucunda Avrupa'da revaçta olan bir araçtan etkilenerek, kendi aracımı yapmaya başladım. Hurda araçların parçalarını kullandım. 150 bin liralık aracı 91 bin liraya mal ettim. Test sürüşlerine başladık" dedi Elbistan Doğa Sporları ve Off- Road Kulübü Başkanı Galip Şahin ise Karpınar'ı kutladı.