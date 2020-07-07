İki proje Mersin’e canlılık getirecek

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Müftü Deresi üzerinde yapılması planlanan ıslah çalışmaları ile ilgili olarak incelemelerde bulundu. Vali Su'ya incelemeleri sırasında Devlet Su İşleri (DSİ) Adana 6. Bölge Müdürü Mehmet Akif Balta, İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti. Tamamlandığında Tevfik Sırrı Gür Stadyumu arazisinde yapımı devam eden Millet Bahçesi ile bir bütünlük arz edecek olan Müftü Deresi ile ilgili olarak incelemelerde bulunan Vali Su, yapılması planlanan ıslah projeleri ve peyzaj çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Vali Su, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Cumhuriyetin 100'üncü yılına girerken 81 ile 81 milyon metrekare Millet Bahçesi Projesi kapsamında ilimizde de Tevfik Sırrı Gür Stadyumu arazisinde yapımı devam eden Millet Bahçesi ile bu projenin şehircilik geleneğimizin sembollerinden biri haline gelmesi hedefleniyor. Müftü Deresi üzerinde yapılması planlanan ıslah projeleri ve peyzaj çalışmaları ile bir bütünlük oluşturması, şehrimizin bir başka renk ve canlılık kazanmasına katkı sağlayacak" dedi.