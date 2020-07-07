Tarsus OSB ve MTOSB arasında protokol imzalandı

MERSİN'İN Tarsus ilçesinde faaliyet gösteren ve alt yapı çalışmaları hızla devam eden Tarsus Organize Sanayi Bölgesi ile Mersin Tarsus OSB arasında "Kardeş OSB" protokolü imzalandı. Ticaret ve Sanayi Odası salonunda önce düzenlenen "Kardeş OSB" imza törenine Mersin Valisi ve Tarsus OSB Başkanı Ali İhsan Su, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Tarsus Belediye Başkan yardımcısı Ali Erhan Okyay,Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Başkan vekili ve Tarsus TSO Başkanı Ruhi Koçak, Mersin Tarsus OSB Başkanı Sabri Tekli, Mersin Tarsus OSB Bölge Müdürü Halil Yılmaz, Tarsus OSB Bölge Müdürü Caner Özcan ile her iki OSB'nin yönetim kurulu üyeleri katıldı. İmza töreni öncesi konuşan Tarsus OSB Başkan vekili Ruhi Koçak, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi ile iç içe çalıştıklarını ve kardeş olduklarını, bugünde Tarsus Organize Sanayi Bölgesi olarak Kardeş OSB protokolü imzalayarak bunu daha da perçinledik. Tarsus OSB'de şu anda alt yapı çalışmaları ve yol çalışmaları hızla devam ediyor" dedi. MTOSB Başkanı Sabri Tekli, kardeş OSB olmanın önemine vurgu yaptığı konuşmasında, "Hayalimdeki bölge kalkınması hedefine emin adımlarla yürüyoruz. Mersin limanının özelleştirilmesiyle birlikte Mersin'de yatırımlar arttı, bunu zaten bekliyorduk. OSB'lere ve bölgemize yatırım yapmak için talep çok" diye konuştu.