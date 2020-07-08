Amcamın mezarı nereye gitti?

Adana'da Ahmet Kanter Öztürk, 2011 yılında vefat eden amcası Mahir Öztürk'ün mezarını ziyaret edip dua etmek için gittiğinde hayatının şokunu yaşadı. 9 yıl önce Kabasakal Mezarlığı'nda yakınlarıyla birlikte defnettikleri amcasının olması gereken mezarda başka biri yatıyordu. Ahmet Kanter Öztürk, "Amcamı ellerimizle buraya defnettik. Amcamın mezarı nerede? Resmi kayıtlar olmasına rağmen amcamı buradan çıkarıp nereye gömdüler? Bu bir skandaldır" dedi.74 yaşındaki Mahir Öztürk, 14 Ocak 2011 yılında hayatını kaybetti. Yakınları yaşlı adamı Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verdi. Öztürk'ün yakınları zaman zaman 535/1 B adası 15 parseldeki mezarını ziyaret edip dua okuyorlardı. Yıllar sonra amcasının mezarını ziyarete giden Ahmet Kanter Öztürk, yakınlarıyla birlikte kendi elleriyle toprağa verdiği amcasın mezarında 2015 yılında hayatını kaybeden İsmail Irmak'ın gömülü olduğunu görünce adeta şok oldu. Amcasının olması gereken mezarda başka birinin ismini gördüğünde gözlerine inanamadığını belirten Öztürk, "Acıların en büyüğünü yaşadım. Parsel ve ada numarası belli olmasına rağmen yetkililer bize bir karışıklık olduğunu söyledi. Böyle bir karışıklık olabilir mi? Benim amcamın mezarı nerede şimdi? Büyükşehir belediyesi mezarlıklar daire başkanlığına dilekçe yazdık. Ama bize şu ana kadar cevap bile gelmedi. Bize amcamızın yerini gösterseler bile artık inanmayız. DNA testi yaptıracağız" dedi. Bu arada Kabasakal Mezarlığı'ndaki sorumlu "Mezarlığın kaybolması söz konusu değil. Hayatını kaybeden kişi Memişli Köyü'nde ikamet ettiği için mezarlığın içinde o köye ait mezar bulunmakta. Muhtarın bilgisi dahilinde büyük ihtimalle mezar oraya defnedilmiştir" derken, Memişli Köyü Muhtarı Ramazan Altıntop ise, "Benim konuyla bilgim yok. Yalnız bildiğim tek şey mezarın üzerinde herhangi bir isim yazılı değildi. Orayı boş olduğunu sanarak başka biri mezarını defnetmiş" diye konuştu.