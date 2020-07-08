Delihasan: Dünya sıralamasında birinciyiz

Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, hedeflerinin Ranking dalında yakaladıkları başarıyı olimpiyatlarda alacakları madalyalarla taçlandırmak olduğunu söyledi. Antakya Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve karate spor kulüpleri temsilcilerinin ve karate hakemlerinin katıldığı panele katılan Delihasan, panel öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye genelinde bütün illerde karatenin gelişmesi ile ilgili aldıkları kararların, hayata geçirdikleri uygulamaların olduğunu belirten Delihasan,dedi. Pandemi sürecinin bütün spor branşlarında olduğu gibi karateyi de etkilediğini belirten Delihasan, "Salonların kapanması ve faaliyetlerin durması yönünde hareket oldu. Ama biz federasyon olarak hızlıca bir faaliyete geçtik. İnternet üzerinden Kata yarışmaları yaptık. Antrenman programları yaptık" dedi.