En güzel ilahi okuyana ödül verildi

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesince yeni tip koronavirüs döneminde sosyal medya üzerinden düzenlenen "Kur'an-ı Kerim ve İlahi Okuma Yarışması"nda dereceye giren yarışmacılara ödülleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in katılımıyla verildi. Pandemi tehdidinin insan hayatında önemli bir yer kaplaması nedeniyle alınan koruyucu önleyici tedbirler, organize edilen etkinliklerin de formatını değiştirdi. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesince sosyal medyada gerçekleştirilen "Kur'an-ı Kerim ve İlahi Okuma Yarışması" nda dereceye giren isimlere ödüllerinin verilmesi adına Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar'ın katılımıyla Meclis Toplantı Salonu'nda ödül töreni düzenlendi. Törenin ilk etabında "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" nda 1'inci sıraya yerleşen Mehmet Fatih Güzel'e 5 bin lira, 2'nci sırada yer alan Kübra Gebel'e 4 bin lira ve son olarak 3'üncü sıraya ismini yazdıran İbrahim Şalumlu'ya 3 bin lira para ödülü verildi. Törenin 2'nci etabında ise "İlahi Okuma Yarışması" nda derece alan yarışmacılardan 1'incilik kürsüsüne yerleşen Hatice Nur Uzen diz üstü bilgisayar, 2'nci Feyza Aksungur tablet, 3'üncü Teyfik Gümüş ise 1000 lira hediye çekiyle ödüllendirildi.