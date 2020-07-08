Fuhuşun şifresi: Makarna istiyorum

Adana'da çökertilen fuhuş şebekesiyle müşterilerin telefonda şifreli konuştuğu ortaya çıktı. Fuhuş yapmak isteyen kişilerin, teknik takibe yakalanmamak için 'makarna istiyorum' dediği öğrenildi. Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte yaşı küçük çocukların fuhşa zorlandığı bilgisi üzerine harekete geçti. 3 ay boyunca teknik ve fiziki takip sonucu şebeke üyelerinin adreslerini belirleyen ekipler, G.B. adlı kadının fuhuş yaptırdığı kadınların fotoğraflarını dijital katalog haline getirdiği ve onlardan komisyon aldığı öne sürüldü. Öte yandan üniversitede matematik bölümünde öğrenim gördüğü öğrenilen B.E. isimli bir kadının da üniversite sorumlusu olduğu, üniversite maddi durumu kötü olan öğrencilere komisyon karşılığında fuhuş yaptırdığı iddia edildi.30 Haziran'da şafak vakti düzenlediği operasyonda 20'si kadın, 33 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin 16'sı emniyetteki ifadelerinin ardından savcılık kararıyla serbest kaldı. Adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 12'si tutuklanırken, 5'i ev hapsi cezasına çarptırıldı. Fuhuş yapmak isteyenlerin, polisin teknik takibine takılmamak için, telefonda konuşurken, "makarna istiyorum", bir gece boyunca birliktelik istediklerinde "uzun makarna istiyorum", birden fazla kadınla birlikte olmak istediklerinde ise "makarna salçalı olsun" dediği öne sürüldü.