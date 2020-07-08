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Gülek’teki tahrip edildi

NESLİHAN ÖZBOZKURT
Giriş Tarihi: 8.7.2020 ABONE OL
Gülek’teki İskender Yazıtı tahrip edildi
MERSİN'İN Tarsus ilçesine bağlı Gülek mahallesinde yer alan ve halk arasında "İskender Yazıtı" olarak bilinen tarihi yazıt kimliği henüz bilinmeyen kişi yada kişiler tarafından delinerek tahrip edildi. Alınan bilgiye göre, Kilikya bölgesinin sınırını belirten tarihi yazıtı iddialara göre, "altın" bulma umuduyla bazı kendini bilmez defineciler farklı yerlerinden deldi. Halk arasında "İskender Yazıtı" olarak bilinen bu yazıtın aslında İmparator Caracalla tarafından yaptırılmış ve yazıta göre buranın kuzeyi Kapadokya, güneyi de Kilikya bölgesi olarak geçiyor. Gülek Yazıtı Ana kaya kütlesinin batı eteğinde yer alan Latince olarak şöyle yazıyor: "İmparator Caesar Marcus Aurelius Antoninus sadık, mutlu, yenilmez Augustus (Caracalla) bu yolu dağları delerek yaptırdı."
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Gülek’teki İskender Yazıtı tahrip edildi
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