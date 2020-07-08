‘Maskesiz alamıyoruz dedi’ dayak yedi

MERSİN'İN Tarsus ilçesinde Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma aracı şoförü darp edildi. Olay 5 Temmuz'da saat 22.02 sıralarında Boya Parkı önünden geçen cadde üzerinde yaşandı. Kırklarsırtı-Çöplü- Boya hattında akşam seferini yapan Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma aracı şoförü Mehmet Teneke (56), yol üzerinde ilerlerken iki şahıs araca binmek istedi. Şoförün "Pandemi nedeniyle maskesiz yolcu alamıyoruz, kameralarda kayıtta" ifadesi üzerine şahıslar araca binmedi. Kısa süre sonra araç harekete geçtiğinde söz konusu şahıslardan Hakan A. isimli şahıs, araca vurarak küfür etti. Bu esnada sürücü M.T. aracı duraksatırken, H.A. ise ardından açık olan ön kapıdan araca binip, sürücü M.T.'ye vurmaya başladı ve yine küfürler ederken, olay araç içindeki kameraya saniye saniye yansıdı. Bu esnada da küfürler eden H.A., sürücü M.T.'nin kafa bölgesinden yaralanmasına neden oldu. Güvenlik kameralarına yansıyan saldırıdan sonra sürücü M.T., hastaneye götürülerek tedavi edildi ve 6 gün iş göremez raporu aldı. Olay emniyet ve adliyeye bildirilirken, soruşturma devam ediyor.