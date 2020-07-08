Vekilden domates için sıkı pazarlık

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Erdemli ilçesinde günlük domates piyasası kurulumuna katıldı. Piyasa kurulumunda domatesin kilo fiyatına ihracatçı temsilcilerinin 2.5 lira önerisine, sıkı pazarlık yapan Yılmaz, 3 lira ile karşılık verdi. Günlük piyasa vekilin direnmesiyle 2 lira 80 kuruş olarak belirlendi. Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, yayla mahallelerinden Kayacı'da 40 dereceyi bulan serada domates hasat etti. Ürünlerin bereketli olması temennisinde bulunan Yılmaz, "Çiftçimizin sonuna kadar yanındayız, çiftçimizi destekliyoruz. Hasadın bereketli ve hayırlı olmasını diliyorum. Piyasamızı da 2 lira 80 kuruş olarak kurduk bugün. Üreticimize de, çiftçimize de, tüketicimize de, hayırlı olsun, bereketli olsun" dedi. Yılmaz, "Bu güzel ürünlerimiz, dışarıda da çok tercih ediliyor. Dolayısıyla ihracata da gidiyor, yoğun talep var. İç piyasada da tüketiliyor. Sera içerisinde sıcaklık 40 derece. Biz belki birkaç dakika kalıyoruz ama üreticilerimiz saatlerini, ömürlerini geçiriyor. Gerçekten zor şartlarda üretim yapıyorlar" diye konuştu.