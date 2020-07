ÇÜTAM’da huzursuzluk ve can sıkıntısı konuşuldu

ÇUKUROVA Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi (ÇÜTAM) Kültür Evi etkinlikleri kapsamında, 'cutam1996' Instagram hesabı üzerinden yapılan canlı yayının konuğu, ÇÜ Eğitim Fakültesi Felsefe Grubu Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sadık Erol Er oldu. Doç. Dr. Er, "Fernando Pessoa'da Felsefi Bir Problem Olarak Huzursuzluk ve Can Sıkıntısı" başlıklı konuşmasıyla ÇÜTAM katılımcılarıyla buluştu. Pessoa'dan hareketle felsefe ve edebiyatta sıklıkla işlenen iki kavram olan "huzursuzluk" ve "can sıkıntısı"na yer veren Doç. Dr. Er, söz konusu iki kavramın dünya edebiyatında 20. yüzyıla ait birçok yazar tarafından işlendiğini dile getirdi. Huzursuzluk ve can sıkıntısı kavramlarını felsefi bir bakış açısıyla ele alan Doç. Dr. Er, bu kavramlarla ilişkili olarak felsefe ve şiirin 20. yüzyıldaki durumundan da bahsetti. Buna göre, 20. yüzyılda şiir ve felsefenin birbirine oldukça yaklaştığını, özellikle de filozofların felsefe ve şiiri birbiriyle bağlantılı olarak değerlendirdiğini dile getiren Doç. Dr. Er, 20. yüzyılın filozoflarından olan Fernando Pessoa'dan bahsederek 20. yüzyılın temel felsefesine ve buna bağlı olarak dönemin felsefi diline dair çeşitli bilgiler verdi. Merkez Müdürü Prof. Dr. Deniz Abik canlı yayın konuğu olan Doç. Dr. Sadık Erol Er'e, katkı ve katılımlarından dolayı teşekkürlerini sundu.