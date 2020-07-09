Gaziantep’te düğünlere Kovid-19 denetimi

GAZİANTEP'TE koronavirüsle mücadele kapsamında düğün salonlarında polis ekipleri görevlendirilirken, Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek de tedbirleri denetledi. Son günlerdeki Kovid-19 vaka artışıyla dikkati çeken kentte, Valilik koordinesinde kamu kurumları sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyulması için vatandaşlara çağrıda bulundu. Polis ekipleri de Zeybek koordinesinde vatandaşların bilinçlendirilmesi için yoğun çaba ortaya koydu, uyarıcı çok sayıda broşür kent genelinde dağıtıldı. Hafta sonu yaklaşık 500, hafta içi ise 250 civarında polisle kentteki düğün salonlarında önlem alan ekipler, salgınla mücadele kapsamındaki kurallara uyulması noktasında denetim yaptı. Müdür Zeybek de beraberindeki müdür yardımcılarıyla Şehitkamil ilçesindeki düğün salonlarını gezerek incelemelerde bulundu. Düğün salonlarında görevli polislerden bilgi alan ve mekanlardaki tedbirleri denetleyen Zeybek, çiftlere de mutluluklar diledi. Zeybek, bir polis memurunun düğününe de katılarak, çiftin mutluluğuna ortak oldu. İlçede düğün salonu işleten Hacı Ramazan Demir, Zeybek'in denetiminin ardından, en kısa zamanda Kovid-19 salgınından kurtulmak istediklerini söyledi.