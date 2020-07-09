Karaduvar cazibe merkezi haline gelecek

MERSİN Karaduvar sahilinde bulunan deniz kumları, lazerli plaj eleme-temizleme makinesi kullanılarak, çöpten ve atıktan filtrelenerek temizlendi, plaj yeni bir görünüme kavuşturuldu. Akdeniz Belediyesi Başkanı M. Mustafa Gültak, "Karaduvar Mahallemizi, insanlarımızın akın akın görmeye ve gezmeye geldiği bir cazibe merkezine dönüştüreceğiz" dedi. Başkan Gültak, beraberinde başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile birlikte Karaduvar Mahallesi, sahilde gerçekleşen çalışmaları inceledi. Başkan Gültak, eline kürek alarak, tamamen temizlenip ağaçlandırma yapılan sahilde toprak attı. Başkan Gültak, "Karaduvar Mahallemizi, insanlarımızın akın akın görmeye ve gezmeye geldiği bir cazibe merkezine dönüştüreceğiz. Nitekim geçen yılsonuna doğru, kentimiz ve ülkemiz çapında büyük ses getiren ve yoğun ilgi çeken balık festivalini düzenlediğimiz